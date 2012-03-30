Янукович робитиме з України «комунікатора між центрами впливу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на науковій конференції «Національні стратегії в епоху глобальних трансформацій», організованій Національним інститутом стратегічних досліджень.

«Ми маємо ставити перед собою амбіційне завдання – поєднати наші євроінтеграційні прагнення з планами глобального партнерства, щоб Україна могла повноцінно претендувати на роль своєрідного комунікатора між сучасними світовими центрами впливу», - сказав В.Янукович.

Він зауважив, що не дивлячись на те, що Європа переживає нелегкі часи, курс України на євроінтеграцію залишається незмінним.

Водночас глава держави висловився за посилення співпраці України з євразійськими країнами, країнами Тихоокеанського басейну, країнами, які швидко розвиваються.

Президент підкреслив, що Тихоокеанський басейн є дуже цікавим для України, і такі об’єднання, як ШОС, Асоціація держав Південно-Східної Азії набувають все більшого значення.

В.Янукович зазначив, що за останні 2 роки він мав нагоду відвідати низку країн цього регіону, зокрема Китай, Південну Корею, Сінгапур, В’єтнам. «В ході офіційних візитів, численних зустрічей з представниками політичної та бізнесової еліти нам вдалося закласти фундамент для реальної співпраці та ділового партнерства», - сказав Президент. Він наголосив на можливості подальшого розвитку співробітництва України з цим регіоном.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом Президент планує здійснити візит до країн Перської затоки.