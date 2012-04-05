У середу, 11 квітня, у столичному готелі “Київ” (вул. Грушевського, 26/1), відбудеться круглий стіл “Громадський нагляд у сфері державних закупівель: тенденції в сучасній практиці та Україна”, організований проектом USAID ЛІНК.

Початок круглого столу - о 14:00, реєстрація о 13:30.

Мета круглого столу – обговорити роль громадянського суспільства у сприянні ефективним державним закупівлям в Україні та визначити, яким чином цю роль громадянського суспільства можна передбачити у Стратегії розвитку системи державних закупівель.

Взяти участь у роботі круглого столу запрошено представників організацій громадянського суспільства та інших неурядових організацій, урядовців, інших зацікавлених осіб.

Для обговорення запропоновані такі питання:

Стратегія розвитку системи державних закупівель в Україні.

Результати громадського моніторингу державних закупівель – як можна використати ці результати?

Приклади громадського нагляду за державними закупівлями в інших країнах.

Нещодавній досвід громадського нагляду за державними закупівлями у секторі охорони здоров’я.

Координація з іншими громадськими ініціативами (охорона довкілля, енергоефективність, розвиток малого бізнесу тощо).

Стратегія як можливість розвитку громадського моніторингу державних закупівель.

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Тел: (044) 425-47-47.

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*** Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК) є спеціалізованим проектом у сфері економічного розвитку, що має на меті посилити конкурентоспроможність регіонів і територій через удосконалення регулювання підприємницької діяльності, підвищення продуктивності підприємств, збільшення стратегічних інвестицій з боку інноваційно-орієнтованих фірм, зміцнення галузевої кооперації, ефективний ринок землі та удосконалення національного законодавства на підтримку цих складників посилення конкурентоспроможності. Робота проекту зосереджується на створенні й упровадженні стратегічних планів підвищення конкурентоспроможності в економічних регіонах по всій країні, сприянні розвитку конкретних регіональних секторів промисловості, що мають велику імовірність досягнення успіху, та реформуванні законодавчої бази для забезпечення безперешкодної торгівлі, раціональних державних закупівель, земельної реформи та регуляторної ефективності.

Вже майже п’ятдесят років – через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – американський народ надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу. В Україні підтримка з боку USAID зосереджена на трьох напрямах: охорона здоров’я та соціальні перетворення, економічне зростання, а також демократія та управління. Починаючи з 1992 року, USAID надав технічної та гуманітарної допомоги Україні на суму 1,6 млрд. доларів. Додаткову інформацію про програми USAID в Україні можна отримати у відділі зв’язків з громадськістю USAID за телефоном: +38 (044) 492-7101 або на сайті програми.