Харківській «Батьківщині» заборонили пікети, яких вона ще не планувала

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві облорганізації ВО «Батьківщина».

За даними прес-служби партії, 9 квітня на адресу Харківської обласної організації партії «ВО «Батьківщина» надійшли два адміністративні позови про обмеження права на збори.

У своїх зверненнях до Харківського окружного адміністративного суду міська рада просить заборонити обласній та міській «Батьківщині», а також «Батьківщині Молодій» проводити з 7 квітня 2012 року безстрокову акцію протесту зі встановленням наметів навколо Апеляційного суду Харківської області, у приміщенні якого з 19 квітня планується проводити слухання справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра, лідера партії Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

В облорганізації «ВО «Батьківщина» підкреслили, що жодного рішення про проведення 7 квітня 2012 року будь-яких акцій протесту, мітингів чи пікетів не приймалося. Відповідно, жодні повідомлення від обласної чи міської «Батьківщини», або ж від «Батьківщини Молодої» до міськвиконкому не направлялися.

У партії зазначають, що адміністративні позови, які надійшли до Харківської «Батьківщини», не мають необхідних даних – дати та номеру. Крім цього, позови надруковані на офіційному бланку Харківської міської ради та підписані представником міськради. У «Батьківщині» наголошують, що ставити підписи на офіційних бланках мають право лише керівники установ, за їхньої відсутності – виконувачі обов’язків.

В облорганізації «Батьківщини» такі дії міської влади розцінили як маніпулювання законодавством та спробу порушити норму Конституції України, яка гарантує громадянам право на мирні зібрання.

«Харківська «Батьківщина» зазначає, що таке ставлення до опозиції з боку керівництва міста вже стало системним – організації вже неодноразово судом заборонялось проведення мирних акцій протесту за фіктивними повідомленнями. Категорично заявляємо про маніпулювання законодавством з боку Харківської міської влади, мета якого - не дати опозиції можливості підтримати своїх лідерів, які піддаються політичним репресіям з боку чинного режиму. Такими діями міська влада порушує ст. 39 Конституції України, яка гарантує громадянам право на проведення мирних зборів. Ми звертаємося до представників влади всіх рівнів щодо необхідності неухильного дотримання Конституції та законів України», - йдеться в заяві облорганізації «ВО «Батьківщина».