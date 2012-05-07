Експерт: на завтра готується черговий заколот проти митрополита Володимира

На завтрашньому Синоді Української православної церкви Московського патріархату планується чергова спецоперація з нейтралізації предстоятеля УПЦ МП, митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана). Про це повідомив заступник директора Агенції стратегічних досліджень, релігієзнавець Юрій Дорошенко у переданому УНІАН коментарі.

За його словами, він отримав інформацію про це з джерел у Донецькій єпархії УПЦ МП.

За словами Ю.Дорошенка, «саме керуючий Донецькою єпархією митрополит Іларіон (Шукало), а він же і один із претендентів на предстоятельство, зініціював черговий заколот проти глави УПЦ. Активізація боротьби проти митрополита Володимира пов’язана насамперед зі стабілізацією стану його здоров’я. Віруючі та весь світ побачили, що митрополит на належному рівні виконує свою роботу, керує Церквою та служить. Це перелякало тих, хто вже приміряв клобук Київського митрополита, примусило їх вдатися до бліцкригу. Вони зрозуміли, що час працює не на їх користь».

Як зауважив Ю.Дорошенко, «наприкінці травня мають відбутися урочистості, пов’язані з відзначенням двадцятиріччя Харківського собору УПЦ МП, на якому і було обрано предстоятелем митрополита Володимира. Після відзначення урочистостей важко стане пояснювати віруючим, чому главу Церкви, який обирається пожиттєво, треба терміново міняти». (УНІАН: Як зазначається на сайті УПЦ МП, ювілейні заходи з нагоди 20-ї річниці Харківського архієрейського собору Української православної церкви та 20-річчя перебування на Київській кафедрі Предстоятеля УПЦ Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира заплановані в Харкові на 27-28 травня.)

За словами релігійного експерта, «нині поховальна «зондеркоманда» на чолі з митрополитом Одеським Агафангелом і митрополитом Донецьким Іларіоном, поставила собі за мету будь-що примусити митрополита піти з посади, або обмежитися суто номінальною роллю. Для цього митрополиту Володимиру пропонуватимуть піти на спокій, призначивши собі наступника. Не секрет, що митрополит Іларіон вважає, що саме він достойний ним бути…».

За словами Ю.Дорошенка, «два ієрархи мають колосальні владні амбіції» та мріють усунути з посади митрополита Володимира. «Для цього вони вже зробили головний крок – зняли з посади голови Відділу зовнішньо-церковних справ та вивели з Синоду найвідданішу та найбільш близьку до митрополита Володимира людину – архієпископа Олександра (Драбинка)», - нагадав експерт.

За словами Ю.Дорошенка, успіх перевороту залежатиме від реакції віруючих та іншої частини єпископату УПЦ МП, яка діє за приписами канонів Православної церкви, зберігаючи вірність своєму предстоятелю – митрополиту Володимиру.

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За інформацією відкритої православної енциклопедії «Древо», Священний синод Української православної церкви - очолюваний митрополитом Київським і всієї України орган управління УПЦ в період між її Архієрейськими соборами.

До складу Священного синоду входять 14 єпархіальних архієреїв: 10 постійних членів на чолі з митрополитом Київським і всієї України і 4 тимчасових члена.

Голова Священного синоду – митрополит Володимир (Сабодан).

Агафангел (Саввин) - митрополит Одеський (головуючий в засіданнях. Як наголошується в енциклопедії, «у зв`язку з тривалою хворобою митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), як найстарший по архієрейській хіротонії постійний член Священного синоду УПЦ, на період хвороби митрополита Володимира, згідно з статутом УПЦ, головує в засіданнях Синоду)»);

Іоанникій (Кобзєв) – митропролит Луганський;

Онуфрій (Березовський) - митрополит Чернівецький;

Іларіон (Шукало) - митрополит Донецький;

Павел (Лебідь) - митрополит Вишгородській;

Марк (Петровцій) - архієпископ Хустській;

Митрофан (Юрчук) - архієпископ Білоцерківський, керуючий справами УПЦ.

Тимчасові члени осінньо-зимової сесії 2011/2012 рр.:

Лазар (Кравець) - митрополит Сімферопольський;

Амвросій (Полікопа) - архієпископ Чернігівський;

Никодим (Горенко) - архієпископ Житомирський;

Єлисей (Іванов) - єпископ Бердянський.