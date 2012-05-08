Прокурор: відео з «поцілунком Тимошенко» могли зняти на мобільний з монітора

Стали відомі нові подробиці, пов`язані з появою в інтернеті відео нібито зустрічі Юлії Тимошенко та її адвоката Сергія Власенка в Київському (колишньому Лук`янівському) СІЗО, пише «Сегодня».

Проведена прокуратурою Києва перевірка показала, що зйомка велася 15 грудня 2011 камерою спостереження, встановленою в палаті № 260 медчастини ізолятора, де на той момент перебувала екс-прем`єр. І саме в цей день її відвідував адвокат, що підтверджується записами у книгах обліку та персоналом. Відеоінформацію могли несанкціоновано зняти або з сервера, встановленого в СІЗО, або з монітора, де відображається спостереження з різних ділянок установи.

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«Враховуючи не дуже якісне зображення відеоролика, який з`явився в Інтернеті, можна припустити, що, швидше за все, це була зйомка з монітора на мобільний телефон, зроблена кимось із нинішніх або колишніх співробітників ізолятора», - розповів прокурор столиці Анатолій Мельник.

За його словами, відповідно до закону про попереднє ув`язнення та інструкціями Госпенітенціарной служби, в Київському СІЗО легально встановлено 139 відеокамер спостереження - як у камерах, коридорах, палатах, так і на відкритій території. Це робиться в інтересах забезпечення безпеки людей, що перебувають у СІЗО, а також для контролю оперативної ситуації. Перевіркою встановлено, що доступ до відеоспостереження мають приблизно 40 осіб - представники керівництва СІЗО, чергової частини, оперативні співробітники.

«Доступ до відеоспостереження на момент зйомки мали і працівники, які вже звільнені з СІЗО, тому на причетність до зйомки або перезйомки відео тих подій, які відбувалися у 260-й палаті, ми перевіряємо і їх, - каже Мельник. - Думаю, нам вдасться виявити того, хто це зробив. І незалежно, працює він чи вони зараз, або ні, притягнути до відповідальності ...

У той же час захисник Тимошенко Сергій Власенко стверджує, що використання відеокамер в палаті СІЗО - незаконне: «Тюремники і прокурори готові визнати навіть кримінальний злочин, аби відвернути увагу від головного - побиття Тимошенко в Качанівській колонії. У палаті СІЗО використовувати відеокамеру не можна, це незаконно. Тимошенко були зобов`язані заздалегідь попередити, що знімають, але не попередили. І тепер хочуть, щоб обиватель смакував, що там було в цій палаті, чого не було, чи тапалата, ще щось. Мені це не цікаво. Мене хвилює інше - факт побиття Тимошенко. І все ".