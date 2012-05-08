Лукашенко: Вибори за партійними списками суперечать менталітету білорусів

Вибори за партійними списками суперечать менталітету білорусів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, звертаючись з Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

«Народ за мажоритарною системою має обирати депутатів. Депутат має максимально бути наближений до свого округу. Його мають конкретно на певній території обирати люди і знати в обличчя. Цей пішов, наступний за списком приходить. Хто тебе обирав? Що це за система, що це за вибори? Це суперечить ментальності білоруського народу. Тому особисто я проти», - підкреслив О.Лукашенко.

Але при цьому він вважає, що партії мають бути.

«Ну, що поробиш, світ розвивається так. Та Господь з вами, ці партії мають бути. Але там же мертвих душ більше половини. І вони сьогодні їздять, розчепіривши пальці, по Європі, Америці, хизуються. Кого ви представляєте? Ви представляєте самі себе, ту групку людей, котрі за вас і не борються», - сказав О.Лукашенко.

Разом з тим він зазначив, що продиктоване життям оновлення неминуче зачіпає всі сфери держави і суспільства.

«У цьому сенсі країні потрібен подальший розвиток політичної системи. Очевидно, що посилюватиметься роль політичних партій. І ми маємо прийти до нормальної цивілізованої партійної системи. Можливо, по мірі зміцнення партійних структур ми дозріємо для переходу на змішану виборчу систему, зокрема таку, що припускає вибори за партійними списками», - зазначив О.Лукашенко.

Він вважає, що майбутні парламентські вибори пройдуть у суворій відповідності із законами і Конституцією Білорусі.

«Гарантую, що майбутня виборча кампанія пройде на високому рівні і в суворій відповідності із законами і Конституцією нашої країни. Ні кроку вліво-вправо. Нічого ми змінювати напередодні майбутніх парламентських виборів не будемо», - підкреслив Президент Білорусі.

При цьому О.Лукашенко зазначив, що кілька років тому в робочому порядку у вузькому колі розроблялися варіанти реформування виборчої системи.

«Ми підійшли і до обрання частини депутатів за партійними списками. Вивчали це питання, багато новел, які існують у сусідніх державах. І коли на нас пішла ця атака, нас почали душити, то ті, хто мені це пропонував, самі сказали - Олександр Григорович, не час. Тому не треба нам дорікати в тому, що ми застигли зокрема в роботі за законодавством. Ви («п`ята колона» - УНІАН) самі знищили цей процес», - підкреслив О.Лукашенко.

На його думку існуюча в Білорусі система парламентських виборів не створює проблем у суспільстві або сусіднім державам, не знехтувана народом і не зжила себе.

«Навіщо її сьогодні ламати. Давайте будемо її акуратно і спокійно удосконалювати», - сказав Президент Білорусі.