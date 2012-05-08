В офісі «Батьківщини» на Буковині побили вікна

У ніч на 8 травня в офісі Заставнівської районної парторганізації ВО «Батьківщина» в Чернівецькій області побили вікна. Офіс цей тимчасовий, оскільки в постійному ведеться ремонт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації партії ВО «Батьківщина», вікна побили близько 3-ї години ночі. Вранці, виявивши пошкодження цілісності вікон, працівники офісу викликали міліцію.

«Є свідок, який о цій порі чув гуркіт», - зазначають в облорганізації ВО «Батьківщина».

У коментарі ЗМІ голова Заставнівської районної парторганізації ВО «Батьківщина» Василь Мельник пов’язав подію з тим, що нещодавно «саме з райцентру Заставна на Буковині розпочалася безстрокова акція протесту опозиції проти свавілля влади і чиновників».

«Ми глибоко обурені цією провокацією і чекаємо висновків правоохоронців», - додав В.Мельник.

До обіду правоохоронці працювали на місці події, знімали відбитки, однак поки що відмовляються від офіційних коментарів.

Цього ж дня до офісу «Батьківщини» навідались голови місцевих райради і РДА, пообіцяли, що «слідкуватимуть за перебігом подій».