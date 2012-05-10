Яценюка обурила «атака на Турчинова»

Виклик з невідомих причин першого заступника голови ВО «Батьківщина», керівника виборчого штабу об`єднаної опозиції Олександра Турчинова на допит до Головного слідчого управління МВС України свідчить про те, що влада боїться перемоги на парламентських виборах демократичних сил, тому продовжує тиск на лідерів опозиції через силові структури.

Про це йдеться у заяві народного депутата, лідера «Фронту Змін» Арсенія Яценюка, переданій агентству УНІАН.

Він наголосив, що «на допит викликають не просто людину, яка здійснює оперативне керівництво «Батьківщиною», а особу, яка рішенням об`єднаної опозиції очолила передвиборчий штаб і має стати ключовою організаційною фігурою кампанії».

А.Яценюк закликав міжнародні організації, що моніторять чесність виборів і рівність можливостей в Україні, звернути увагу на цей факт.

«Виклик керівника виборчого штабу об`єднаної опозиції до правоохоронних органів - це вже не просто переслідування опозиції, це грубе втручання влади у майбутній виборчий процес», - наголосив він.

При цьому А.Яценюк підкреслив, що «атака на Турчинова як керівника штабу - це свідчення того, наскільки режим наляканий об`єднанням опозиції, тому що саме потужна об`єднана опозиція є реальною демократичною альтернативою авторитарно-бандитському режиму Януковича”.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу партії «Батьківщина», сьогодні, 10 травня, О.Турчинова «з невідомих причин» викликають на допит до Головного слідчого управління МВС України.