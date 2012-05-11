Суд повернув крісло відправленому у відставку меру Алупки

Ялтинський міський суд сьогодні скасував рішення міської ради Алупки, яка на початку квітня висловила недовіру меру Віктору Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинила його повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про рішення суду В.Толстоног повідомив алупкінським ЗМІ.

Разом із тим міськрада не має наміру повертати крісло градоначальнику й збирається звертатися в апеляційну інстанцію.

Зокрема, в.о. мера Алупки Павло Постніков (ПР) заявив УНІАН, що міськрада "у встановлені законом терміни подасть апеляцію" на рішення суду першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, за недовіру меру проголосували більшість депутатів міськради.

Раніше алупкінці звернулися до Президента України Віктора Януковича і депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити В.Толстонога у відставку. Серед іншого обурення городян викликало узаконення готелю на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію "Шахтар".

В.Толстонога було обрано мером курортного містечка, де проживають близько 9 тис. осіб, восени 2010 року.