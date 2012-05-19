Депутат: Україна може конфіскувати російський крейсер за борги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, за словами народного депутата, заступника голови УНП Ярослава Джоджика, заборгованість Чорноморського флоту РФ перед бюджетом, Пенсійним фондом України та комунальними службами Севастополя – вагома підстава для розірвання угоди та дострокового виведення російських військових з України.

Так він прокоментував рішення Севастопольського окружного суду, яким зобов’язано 64-те управління начальника робіт Міністерства оборони РФ погасити податкову заборгованість у 1,29 млн гривень.

«Міністерство оборони Росії та Чорноморський флот зобов’язані сплачувати податки і комунальні платежі відповідно до угоди 1997 року - це є умовою перебування російського флоту, але вона грубо порушується. Рішення Севастопольського окружного суду стане такою ж «фількіною грамотою» для російської сторони, на яку вже давно перетворилася угода про оренду військово-морської бази», - вважає народний депутат.

Єдиним варіантом вирішення цієї проблеми Я.Джоджик назвав дострокове розірвання угоди 1997 року та конфіскацію за борги майна Чорноморського флоту РФ, адже, окрім 1,29 млн грн податків, російський флот заборгував понад 7,5 млн грн комунальним службам міста.

«У світі за заборгованості держави або приватних структур регулярно затримуються та утримуються як застава кораблі, у тому числі приписані до російських та українських портів, а в разі непогашення боргів - виставляються на аукціон. Тому українське законодавство та міжнародне право дозволяють, наприклад, конфіскувати крейсер «Москва», доки не будуть погашені усі борги Чорноморського флоту», - заявив заступник голови УНП.