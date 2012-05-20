Янукович: Ніякої ізоляції у нас немає
11:18, 20 травня 2012Політика
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Президент Віктор Янукович вважає, що немає ізоляції України на міжнародній арені.
|Віктор Янукович: Ніякої ізоляції немає
«Коли мені кажуть, а чого ми так багато їздимо по світу? У минулому році критикували, що багато, у цьому році кажуть, що мало, що там у нас ізоляція якась. Ніякої ізоляції немає», – заявив В.Янукович.
За його словами, «ми їздимо рівно стільки, скільки потрібно. Ми їдемо туди, де ми вже підготували зустрічі, де ми вже підготували рішення, де ми вже провели величезну роботу для того, щоб домовитись з нашими партнерами, як будувати стосунки, як торгувати…»
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