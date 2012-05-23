Нашоукраїнці за скасування недоторканності та закон про імпічмент

Депутати закликають підтримати проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб), № 3251 від 3 жовтня 2008 р, а також усі інші проекти законів, якими обмежується депутатська недоторканність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

Депутати наголошують, що поділяють позицію, що «поряд із скасуванням імунітету депутатів має відбутися обмеження недоторканності суддів та прийняття закону про імпічмент президента». «Саме тому ми будемо голосувати за всі законопроекти щодо обмеження недоторканності вищих посадових осіб, які зараз внесені до українського парламенту», - наголошується в повідомленні.

Як нагадали в «Нашій Україні», скасування депутатської недоторканості є одним із головних зобов’язань виборчої програми Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" на парламентських виборах 2007 року, яке отримало широку підтримку громадян України.

«На виконання цього зобов’язання депутати фракції НУ-НС неодноразово вносили законопроекти щодо обмеження депутатської недоторканості. Однак через амбіції політиків та відверте нехтування думкою громадян з боку окремих політичних сил, передусім – Партії регіонів, парламент впродовж п’яти років ігнорував це питання», - зауважили в «Нашій Україні» і додали: «Нинішня реанімація Партією регіонів законопроекту щодо скасування депутатської недоторканності є лише лукавим передвиборним трюком».

«Ми свідомі того, що в умовах нинішнього авторитарного режиму та фактичної відсутності незалежної судової влади скасування депутатської недоторканності може стати ще одним важелем тиску на опозиційних депутатів», - зазначили в парламентській групі партії «Наша Україна» і при цьому підкреслили, що підтримають «кожен законопроект щодо обмеження недоторканності високопосадовців, оскільки це наше зобов’язання перед виборцями і необхідний крок до очищення політичної системи України від корупції та беззаконня у владі».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що не виключає, що Верховна Рада 5 липня розгляне законопроект про ліквідацію депутатської недоторканності, але сумнівається, що цей склад парламенту прийме остаточно ці зміни. За його словами, 5 липня законопроект, який пройшов через Конституційний суд України, може бути розглянутий у парламенті і проголосований 226 голосами.

При цьому він підкреслив, що з юридичної точки зору є проблеми з тим, щоб такі зміни до Конституції України були прийняті в цьому парламенті, оскільки на останній сесії ВР чинного парламенту зміни в Конституцію не приймаються.

О.Єфремов також сказав, що опозиція не хоче голосувати за ліквідацію депутатської недоторканності, і тому наполягає на тому, щоб був прийнятий законопроект, де б позбавляли недоторканності і Президента України, і суддів.