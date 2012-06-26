Депутати пропонують виключити з закону російську мову

Зокрема, перший законопроект внесений народним депутатом від “БЮТ-Батьківщини” Володимиром Яворівським. Ним передбачено, що під положення Хартії загалом підпадає 8 мов: гагаузька, ідиш, караїмська, кримськотатарська, кримчацька, ромська, румейська, урумська. В той же час автор законопроекту зауважує, що “стан мов національних меншин України: білоруської, болгарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської в Україні є цілком задовільним, оскільки українське законодавство і практика традиційно приділяють пильну увагу захисту прав національних меншин, у тому числі і мовно-культурних, керуючись положеннями Закону України "Про національні меншини в Україні" та Закону України "Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин".

В.Яворівський зауважує, що внесеним ним законопроектом передбачено застосування режиму захисту не до мов національних меншин, а до мов, які можуть зникнути з мовної карти Європи, що потребують підтримки та особливого захисту.

Автором другого законопроекту є народний депутат від НУ-НС Борис Тарасюк. Автор законопроекту вказав, що внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" має на меті забезпечити правильне розуміння сутності Хартії, метою якої є захист мов, котрим загрожує зникнення, а не захист мов національних меншин. Передбачено, зокрема, замінити слово "грецької" - словом "новогрецької", слово "єврейської" – словом "ідиш", слово "російської" виключити.

Третій законопроект внесений народним депутатом з групи “Реформи заради майбутнього” Павлом Мовчаном. Зокрема, передбачено, що Хартія має застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, молдавська, новогрецька, ромська, румунська та угорська мови і на які зазначена стаття законопроекту поширює режим застосування базових охоронних принципів, викладених у частині II Хартії.

Автор вказав, що проектом закону вносяться зміни до прийнятого Верховною Радою України 15 травня 2003 року Закону України № 802-IV "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з метою приведення назви чинного закону у відповідність до нової редакції офіційного перекладу Хартії українською мовою та виправлення некоректно поданих назв деяких мов у статті 2 чинного закону.

П.Мовчан зауважив, що необхідність внесення змін, що пропонуються даним законопроектом, зумовлена також потребою зміни переліку мов, що підлягають захисту, на основі об'єктивної оцінки фактичного стану мов в Україні та врахування реальних можливостей і потреб держави в контексті положень автентичних текстів Хартії. Автентичні тексти Хартії, укладеної офіційними мовами Ради Європи – англійською і французькою, вказують на те, що у цьому міжнародному правовому акті мова йде про "регіональні або міноритарні мови", мови, які є під загрозою відмирання, а не про "регіональні мови або мови меншин".