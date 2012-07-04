Порядок для Януковича забезпечують міліція, внутрішні війська і снайпери

10:05, 04 липня 2012
Політика
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Охорону громадського порядку поблизу Українського дому забезпечуватимуть 1,3 тис. правоохоронців.

Беркут під Українським домом. Фото з Facebook

Охорону громадського порядку поблизу Українського дому, де проходиться акція на захист української мови, забезпечуватимуть 1,3 тис. правоохоронців, з них 700 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляє Тиждень, біля Українського дому вже з'явилися снайпери

Окрім снайперів про підготовку до прибуття Януковича на прес-конференцію свідчать і президентський штандарт, і крісло, які вже занесли в Український дім.

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