Порядок для Януковича забезпечують міліція, внутрішні війська і снайпери

Охорону громадського порядку поблизу Українського дому, де проходиться акція на захист української мови, забезпечуватимуть 1,3 тис. правоохоронців, з них 700 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляє Тиждень, біля Українського дому вже з'явилися снайпери

Окрім снайперів про підготовку до прибуття Януковича на прес-конференцію свідчать і президентський штандарт, і крісло, які вже занесли в Український дім.