Freedom House: США можуть поширити санкції проти Росії і на Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Freedom House Девід Креймер під час представлення продовження звіту організації щодо ситуації в Україні «Б’ючи на сполох – раунд 2: на захист демократії в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «На Заході обговорюється можливість застосування санкцій щодо України. У звіті ми кажемо, що хоча ми не є прихильниками санкцій у цей час, але існує можливість того, що США застосують санкції, як, наприклад, вони застосовують щодо Росії, щоб це служило дзвоником для вищих ешелонів влади, що країна перебуває на хибному шляху».

У звіті містяться рекомендації щодо покращення ситуації для громадянського суспільства, медіа, у сфері виборів, припинення вибіркових переслідувань і протидії корупції.

«Відсутність покращення у цих напрямках означатиме, що обговорення можливості застосування санкцій проти українських посадових осіб – яке сьогодні обмежується приватними розмовами у середовищі політиків і лідерів, відповідальних за зовнішню політику – вийде на новий рівень», - зазначається у звіті.

Крім того, в документі наголошується, що у Конгресі США розглядається законопроект, спрямований, насамперед на Росію, щодо запровадження заборони на в’їзд та арешту активів посадовців, які порушували права людини. Відповідно до останньої редакції цього законопроекту, яка є у Сенаті, його можуть застосувати й до інших країн, включаючи Україну.

Й звіті також відзначається, що підтримка такого застосування закону зростає серед експертів і депутатів парламентів країн Заходу, навіть серед окремих депутатів українського парламенту.

«Слова «Україна» і «санкції» дедалі частіше вживаються поряд – і це відображає рівень розчарування західних посадовців тим, що Віктор Янукович, здається, не чує і не бажає слухати їхніх аргументів», - зазначається в звіті.

Крім того, у Freedom House наголошують, що український уряд проводить суперечливу політику. З одного боку, українське керівництво намагається інтегрувати Україну до Європи, підписавши угоду про зону вільної торгівлі, з іншого боку - вихолостити українську опозицію та громадянське суспільство.

«За два роки українська влада досягла незначного прогресу щодо першої цілі і занадто значного щодо другої», - зазначається у звіті.

У документі наголошується, що, врешті-решт, українська влада має зробити свій вибір.

«Інтеграція до Європи не може бути лише протидією Росії. Якщо проводити євроінтеграцію серйозно і щиро, вона має супроводжуватися повагою до прав людини, а не їхнім ігноруванням. Українська влада надто забарилася з демонстрацією серйозності своїх намірів», - зазначається у звіті.

У документі також ідеться про те, що хоча Україна і має велике значення, її очільники не повинні переоцінювати важливість своєї країни для Європи.

«Дехто з них помилково вважає, що, незважаючи на переслідування опозиції, фальсифікацію виборів і тиск на громадянське суспільство, західні лідери, попри все, вирішать, врешті-решт, що Україна надто важлива, щоб її ігнорувати. Сьогодні Україна перебуває далеко не в центрі уваги переважної більшості посадовців у Європі та США, які ведуть боротьбу з фінансовою та економічною кризою у своїх власних країнах. Більше того, розвиток ситуації в Україні дедалі більше утверджує у західних столицях думку, що Україна на даний момент є радше «головним болем», ніж можливістю. Це враження, яке відповідає реаліям в середині України є проблемою, яка має бути усунена якнайшвидше», - зазначається у звіті Freedom House.