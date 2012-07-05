Мороз вважає, що закон про мови був прийнятий за розробленим сценарієм

Про це йдеться у коментарі О.Мороза, переданому агентству УНІАН.

«Воно ж ішло за розробленим сценарієм: заява (голови ВР) Володимира Литвина про те, що закон не розглядатиметься; відсутність голови ВР саме в момент розгляду; включення в порядок денний; голосування за закон в цілому без розгляду поправок», - заявив О.Мороз і додав, що остання дія була проведена з абсолютним порушенням Регламенту ВР, що є підставою цей закон не підписувати.

«До речі, якщо В.Литвин у знак протесту заявляє про свою відставку, то є підстава закон не підписати, не направляти Президенту і тоді більшість задовольнить намір голови ВР», - вважає О.Мороз.

При цьому, за словами екс-спікера, сценарій, схоже, погоджений обома сторонами. «Створені умови для демонстрації протистояння по лінії «влада - опозиція». Ситуація довкола прес-конференції Президента України Віктора Януковича – тому підтвердження», - переконаний О.Мороз.

За його словами, призначення мовного закону – фактичний початок виборчої кампанії.

Водночас, додав О.Мороз, наслідки прийняття зазначеного закону «далеко складніші».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР ухвалила Закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

Опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, декілька депутатів заявили, що не голосували за цей закон, ще декілька – відкликали свої голоси.

Ухвалення закону спричинило громадські акції протесту, зокрема, через мітинг противників закону та сутички з міліцією 4 липня було перенесено прес-конференцію Президента Віктора Януковича в Українському домі у Києві.

Після цього лідери опозиції заявили, що В.Литвин на зустрічі з ними пообіцяв, що не підпише мовний закон.

Водночас прес-секретар спікера Вікторія Шведова наголосила, що В.Литвин нікого не уповноважував робити заяви про те, що він не підпише мовний закон. Вона підкреслила, що підписання В.Литвином закону можливе лише за умов чіткого дотримання норм закону про Регламент, який містить чітку процедуру розгляду законопроектів та їх підготовки на підпис керівникові парламенту.

Сьогодні, 5 липня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція звернеться до суду в разі, якщо В.Литвин не підпише мовний закон.