ЗМІ: За зустріч із Симоненком дітям платили по 20 гривень

Про це повідомляє "Взгляд из Одессы".

Видання стверджує, що дорослі отримували 40 - 50 грн. а діти шкільного віку - 20 грн.

20-річним студентам, які тримали транспаранти, пообіцяли 40 грн, жителі Одещини, яких звозили з віддалених районів - аж до Бессарабії, отримували 50 грн.

"Ми стоїмо за 40 грн. Це не секрет, загальновідомо, що всі мітинги в наш час платні. Я навіть не знав куди йду, сказали - платять гроші за мітинг, а який - я не питав", - зазначив молодий одесит, який побажав залишитися невідомим, і відмовився повторити все на камеру.

У той же час учень одеської загальноосвітньої школи № 4 чесно зізнався на камеру, що "старші хлопці" запропонували йому 20 грн. за участь у мітингу.

Його подруга, яка також брала участь у мітингу, підтвердила інформацію: "Сказали, чим більше буде людей - тим краще".