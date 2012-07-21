ЗМІ: За зустріч із Симоненком дітям платили по 20 гривень
Жителям Одещини, які прийшли сьогодні на зустріч лідера КПУ Петра Симоненка з виборцями, платили гроші.
|Симоненко агітував сьогодні в Одесі
Про це повідомляє "Взгляд из Одессы".
Видання стверджує, що дорослі отримували 40 - 50 грн. а діти шкільного віку - 20 грн.
20-річним студентам, які тримали транспаранти, пообіцяли 40 грн, жителі Одещини, яких звозили з віддалених районів - аж до Бессарабії, отримували 50 грн.
"Ми стоїмо за 40 грн. Це не секрет, загальновідомо, що всі мітинги в наш час платні. Я навіть не знав куди йду, сказали - платять гроші за мітинг, а який - я не питав", - зазначив молодий одесит, який побажав залишитися невідомим, і відмовився повторити все на камеру.
У той же час учень одеської загальноосвітньої школи № 4 чесно зізнався на камеру, що "старші хлопці" запропонували йому 20 грн. за участь у мітингу.
Його подруга, яка також брала участь у мітингу, підтвердила інформацію: "Сказали, чим більше буде людей - тим краще".