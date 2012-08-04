Прокуратура пояснила, чому перенесли суд над Луценком

Це зроблено через відсутність даних про вручення повідомлення потерпілому Валентину Давиденку про час проведення судового засідання.

Про це повідомив представникам ЗМІ державний обвинувач у справі Віктор Клименко, повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Відповідно до ухваленого судом рішення, мотивом для оголошення перерви в сьогоднішньому (3 серпня) судовому засіданні була не сама по собі неявка потерпілого, а відсутність даних про вручення йому повідомлення про час проведення сьогоднішнього судового засідання. У зв'язку з цим суд і оголосив про своє рішення перенести розгляд кримінальної справи на 10 серпня, повторно направивши запрошення потерпілому з метою отримати підтвердження того, що такі запрошення потерпілий отримує», - підкреслив прокурор В.Клименко.

На запитання журналістів, чи продовжить суд 10 серпня засідання в разі повторної неявки потерпілого до судової зали, В.Клименко нагадав, що згідно з вимогами чинного законодавства, участь потерпілого в судовому засіданні є виключно його правом, яким він може розпоряджатися на власний розсуд, і ніхто не може змусити потерпілого реалізувати це право.

«Участь у судовому засіданні, у тому числі і в дебатах, є правом потерпілого, яким він може розпоряджатися на власний розсуд. Ніхто не має можливості, відповідно до положень чинного законодавства, змусити потерпілого реалізувати це право», - поінформував державний обвинувач.

На уточнююче запитання представників ЗМІ, чи може взагалі не з'являтися до суду потерпілий, В. Клименко відповів: «Так точно. Це його право, яким він (потерпілий) розпоряджається на власний розсуд».

Також прокурор наполягає, що не має значення, чи вважає В.Давиденко себе потерпілим.

«Ураховуючи, що дана кримінальна справа стосовно підсудних Луценка, Павленова і Тарасенка відноситься до категорії справ публічного обвинувачення, то оцінка потерпілим дій підсудних не впливає на правильність юридичної кваліфікації. Хочу також наголосити на тому, що гарантовані Конституцією права громадянина, у тому числі й на таємницю телефонних розмов, є невідчужуваними і не можуть бути порушені за жодних обставин, незалежно від міркування самої особи», - підкреслив представник державного обвинувачення.

*** Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Печерський районний суд Києва був змушений відкласти на 10 серпня дебати у справі за обвинуваченням Ю.Луценка через неявку на судові дебати потерпілого – водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.

Нагадаємо, екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка та О.Павленова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.