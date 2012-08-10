Ющенко про ЗВТ СНД: Це затягування України у проект нового СРСР

Угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД, яка набула чинності з підписанням Президентом України Віктором Януковичем відповідного закону, є інструментом посилення залежності між колишніми учасниками СРСР і може призвести до втрати державного суверенітету України.

Про це заявив екс-президент України, лідер партії «Наша Україна» Віктор Ющенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

«Ми бачимо продовження небезпечної гри у проросійську політику – на темі мови, національної символіки, національної економіки. Формально економічна, Угода з СНД є більшою мірою політичним актом, спрямованим на посилення залежності між колишніми учасниками СРСР. Це затягування України у проект нового СРСР. І поспіх її підписання саме зараз - це спроба чинної влади заручитися лояльністю Росії коштом національних інтересів» - переконаний В.Ющенко.

На його думку, ця угода є способом узаконення економічного нерівноправ’я в економічних відносинах між Україною та Росією.

В.Ющенко зазначає, що з режиму вільної торгівлі виключено групи товарів, котрі найбільше експортуються з України у Росію. Тобто від початку закладено основи для торговельних обмежень і формування периферійності, провінційності економік інших учасників, переконаний він.

«Формати економічних об’єднань, які нав’язує Росія, не надають жодних переваг національним економікам, блокують вихід конкуруючих галузей на світовий ринок. Це підтверджує досвід сусідньої Білорусі, щодо якої, навіть у рамках більш тісного - Митного союзу, не раз застосовували економічні санкції, велися торговельні війни» - підкреслив В.Ющенко.

За його словами, «дискримінація, тиск і диктат Росії є проявом реальної атмосфери у так званій «зоні вільної торгівлі». Він вважає, що саме тому попередню угоду, яку уклали уряди країн СНД ще 1994 року, Росія «фактично заблокувала як невигідну для себе».

Однією із загроз впровадження нової угоди В.Ющенко називає протиріччя зобов’язанням України як члена Світової організації торгівлі, при тому, що умови СОТ є більш ліберальними і не передбачають підпорядкованості учасників один щодо іншого або нечесної конкуренції.

В.Ющенко наголосив, що в зовнішньополітичній діяльності потрібно керуватися виключно національними інтересами країни, зокрема, її економічними потребами. «Підписана угода повинна або бути денонсованою, або суттєво доповненою таким чином, щоб відповідати іншим міжнародним договорам України, зокрема умовам участі у СОТ», - заявив В.Ющенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент В.Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала його.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.