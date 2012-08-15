У Криму не згодні давати українській мові статус регіональної

Про це заявив в коментарі агентству УНІАН депутат Верховної Ради Криму, відповідальний секретар Центру законодавчих ініціатив ВС Криму Єфим Фікс.

"Це - крики божевільних! Українська мова, згідно з Конституцією і законом, є державною мовою. Як вона може бути регіональною? Це якась чергова провокація людей, які не розуміють, що творять", - сказав Є.Фікс.

Депутат заявив також, що в Криму протягом 7 років працює програма підтримки розвитку української мови, яка фінансується з бюджету республіки. "Президент поставив завдання про підготовку загальнодержавної програми, а ми, в автономній республіці, навіть працюємо з випередженням у цьому питанні", - додав співбесідник агентства.

*** Як повідомляв УНІАН, 14 серпня представники 8 громадських організацій звернулися до спікера кримського парламенту і прем'єр-міністра автономії з проханням надати українській мові статус регіональної у республіці разом з російською і кримськотатарською як мові національної меншини в регіоні.

"Автономна Республіка Крим – адміністративна одиниця, де етнічні українці перебувають у меншині.

Маючи статус "меншини у меншині", етнічне українське населення перебуває під захистом чинного вітчизняного і міжнародного законодавства про права національних меншин. За офіційними даними, українці в Криму становлять понад 24% всього населення автономної республіки, а громадяни, які визнали українську мову рідною, – більш як 10%. У зв'язку з вищевикладеним, просимо оголосити українську мову нарівні з російською і кримськотатарською регіональною мовою в АР Крим", - сказано у зверненні активістів.

Згідно із Законом ”Про засади державної мовної політики”, який набрав чинності 10 серпня, статус регіонального можуть одержати мовні групи, які становлять не менш як 10% населення в регіоні. За словами кримського прем'єр-міністра Анатолія Могильова, регіональними в АРК можуть стати російська і кримськотатарська мови - тільки ці регіональні мовні групи налічують на півострові не менш як 10% населення.