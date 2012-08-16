Керівник українського Transparency International пішов з комітету Януковича

Про це йдеться у заяві О.Хмари, переданій агентству УНІАН.

Своє рішення О.Хмара пояснив незгодою із рішенням Президента В.Януковича підписати «корупційно небезпечний» тендерний законопроект № 9634 (закон 5044-VI від 04.07.2012).

«Підписання Президентом України 1 серпня цього року законопроекту № 9634 (закон 5044-VI) показало, що Ви як голова Національного антикорупційного комітету не звернули належної уваги на глибокі занепокоєння експертної спільноти щодо корупційних ризиків законопроекту. Цим фактично було знехтувано роллю та ключовими завданнями Національного антикорупційного комітету», - йдеться в листі керівника Transparency International – Україна.

«Водночас готовий і надалі віддавати всі свої сили перетворенню України на доброчесну європейську країну», - заявив О.Хмара.

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