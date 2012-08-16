Третьяков вважає, що гроші на Євро-2012 слід шукати в ямах київських доріг

«Кияни бачать, що не дивлячись на колосальні суми, які виділила влада з держбюджету, столична інфраструктура знаходиться в жахливому стані. - сказав Третьяков. - Приміром, вчора у Святошинському районі прямо на проїжджій частині по вул. Зодчих провалився асфальт – тепер там яма завширшки 10 м та глибиною 7 метрів. Добре, що хоч ніхто не постраждав. І, до речі, наскільки мені відомо, це далеко не перша аварія такого масштабу в цьому районі протягом року. Чи наприклад подивіться на нинішній стан проспекту Бажана - дороги по якій гості країни потрапляють до Києва з аеропорту Бориспіль. На його реконструкцію витратили понад 400 мільйонів гривен, а в результаті вже через півтора місяця після закінчення Євро-2012 – яма на ямі».

Третьяков нагадав, що тільки за офіційними даними Національного агентства по підготовці Євро-2012 було витрачено понад 40 млрд. гривень. І з них на будівництво спортивних споруд пішло лише 6 млрд. Все інше мало б піти на розвиток інфраструктури.

«Представники влади неодноразово заявляли, що за ці гроші будуть відремонтовані дороги, вирішено багато питань стану інфраструктури в столиці, і цими плодами підготовки до Євро наші громадяни будуть користуватися і надалі. Але ж кияни бачать, що насправді нічого не змінилося, тому й задають питання – куди поділися всі ці гроші? Дуже просто: вони провалилися в таку ж саму глибоку яму, що утворилася на святошинській вулиці! - заявив Третьяков, також зазначивши, що влада має надати повний звіт щодо витрачених коштів на Євро-2012.

Єдину можливість змінити ситуацію в сфері ЖКГ у Києві, Третьяков бачить в змінах підходів до перерозподілу коштів столичного бюджету на законодавчому рівні.

«Зараз вона забирає 50% надходжень до бюджету Києва в центральну скарбницю, а це - 7 млрд. грн. щороку. – зазначив він. - Ситуацію потрібно змінювати. Гроші громади повинні залишатися в місті і працювати на киян. З метою повернути зароблені кошти киянам я маю намір ініціювати зміни до Бюджетного кодексу. Тоді місто зможе і відремонтувати дороги, і модернізувати систему ЖКГ».

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори 2012 року за мажоритарним округом № 218 у Києві шляхом самовисування.