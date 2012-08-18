Росія знайшла собі «виправдання» щодо вироку Pussy Riot

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Олександра Лукашевича, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У Кримінальному кодексі ФРН «делікти, що їх скоюють проти релігії і переконання» (зокрема §§ 166 і 167), включаючи хуліганські витівки в межах молильних приміщень, караються позбавленням волі терміном до трьох років або грошовим штрафом», - сказав О.Лукашевич.

Також він відзначив, що стаття 189 Кримінального кодексу Австрійської Республіки передбачає за здійснення в приміщенні церкви хуліганських дій, які ображають етичні почуття, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести місяців або грошового штрафу в розмірі до 360 денних ставок.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot прийшли до храму Христа Спасителя в Москві, одягнули маски і біля вівтаря провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Відеоролик з виступом було викладено в Інтернет і викликав суспільний резонанс. Троє учасниць групи - Надія Толоконнікова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич - перебували під арештом, попри численні заклики громадськості звільнити їх.

17 серпня суд засудив кожну учасницю панк-групи Pussy Riot до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, здійснене з мотивів релігійної ненависті і ворожнечі.