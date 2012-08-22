"Свобода" вимагає 23 серпня зняти іноземні прапори

Про це йдеться в офіційній заяві облорганізації, переданій УНІАН.

Як зазначено у заяві, “у зв'язку з наближенням свята – Дня Державного Прапора України, яке щорічно відзначається в Україні 23 серпня, Закарпатська облорганізація ВО «Свобода» звернулася до керівників державних закладів, установ, органів місцевого самоврядування з вимогою зняти з будівель прапори іноземних держав, оскільки їх наявність там є порушенням ст.20 Конституції України та Постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року «Про Державний Прапор України».

Відповідне звернення-вимогу, йдеться в повідомленні, активісти «Свободи» скерують кожному керівникові сільських і селищних рад тощо, де мають місце наявні порушення.

«Вивішування на державних установах, закладах чи будівлях будь-яких інших прапорів поряд з Державним Прапором України ми розцінюємо як наругу над державними символами України та посягання на її суверенітет, що тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.338 КК України" – зазначає у зверненні голова Закарпатської обласної організації ВО "Свобода" Олег Куцин.

У разі невиконання своєї вимоги Закарпатська "Свобода" обіцяє звертатися з відповідними заявами до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України для притягнення до відповідальності посадових осіб, з відома яких порушується чинне законодавство України, а також діятиме у спосіб та порядк, передбачені Законом України "Про політичні партії".

О. Куцин також повідомив, що нині буквально у всіх селах Берегівського району Закарпаття на будівлях держустанов поряд з українським прапором висять прапори угорської республіки. Також ці прапори є у 12 селах Виноградівського району, у кількох Мукачівського та ужгородського. У окремих селах Хустського й Тячівського районів, зокрема в селищі Солотвино Тячівського району, поряд з українським прапором майорить прапор Румунії.

«Що найпоказовіше, чомусь завжди прапори іноземних держав у кращому стані, новіші за українські. На українському стязі зазвичай не можна навіть визначити, де блакитний колір, де жовтий. Це свідчить тільки про неповагу до символіки нашої держави», - додав О. Куцин.

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Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення, проведеному в 2001 році, в Закарпаття проживає понад 151,5 тис. угорців, в основному в Берегівському, Виноградівському, частково – Ужгородському та Мукачівському районах.

Представники румунської нацменшини проживають в основному в Тячівському, частково – Рахівському та Хустському районах Закарпаття. Згідно з даними останнього перепису, у Закарпатті назвали себе румунами 32,1 тис. осіб.