Власенко: Євросуд може дати пряму вказівку про звільнення Тимошенко

Про це розповів захисник Тимошенко Сергій Власенко в ефірі 5 каналу.

"Я хочу нагадати, що коли ми подавали нашу попередню скаргу... була тоді ситуація, коли Європа не розуміла, що таке Янукович, і що таке українська влада. Сьогодні в Європі абсолютно інше розуміння", - додав Власенко.

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Захисник також уточнив, що "ми подамо, буквально протягом кількох днів, наші доповнення до існуючої скарги по порушенню статті 6, разом зі статтею 18-ою "політичні мотиви переслідування", і будемо просити Європейський суд розглянути цю скаргу як найшвидше", - цитує Українська правда.

Відповідаючи на запитання, коли Євросудом може бути прийняте відповідне рішення, Власенко уточнив, що "це складне питання, тому що Європейський суд - на жаль для нас, зараз на жаль - це суд, який дотримується всіх процедур".

Захисник запевнив, що позитивне рішення Євросуду "може означати автоматичне звільнення Юлії Тимошенко, як це було у справі "Фатуллаєв проти Азербайджану", коли Європейський суд напряму дав вказівку Азербайджану звільнити Фатуллаєва".