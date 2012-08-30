Канаді прикро за рішення Вищого спецсуду щодо Тимошенко

Про це заявив 29 серпня міністр закордонних справ Канади Джон Баірд, повідомили УНІАН сьогодні у Посольстві Канади в Україні.

«Канада глибоко розчарована рішенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ по справі Юлії Тимошенко, що залишив вирок у силі. Судові слухання, які проводились таким чином, викликають серйозні занепокоєння щодо зобов’язань України дотримуватись міжнародних норм у відношенні справедливого, прозорого та належного процесу», - наголосив канадський міністр.

Він вважає, що «як і попередні, очевидно політично мотивовані судові процеси, це рішення є частиною тривожної тенденції, яка руйнує інституції, від яких залежить мирне, процвітаюче та демократичне суспільство».

Дж.Баірд закликав український уряд зміцнити незалежність судової системи. «Легітимна та активна опозиція є важливою частиною сильної та ефективної демократії. Канада підтримує народ України на шляху розбудови нації, яка базується на цінностях свободи, демократії, прав людини та верховенства права», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок у силі, після чого було подано касацію.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

29 серпня Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах визнав законним вирок екс-прем'єру. Суд ухвалив, що рішення судів нижчих інстанцій є законними й оскарженню не підлягають.