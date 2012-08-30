Медведчук відсудив собі право не називатись «батьком темників»

Солом`янський районний суд міста Києва задовольнив позов екс-глави адміністрації президента Кучми Віктора Медведчука про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування інформації в журналі «Український тиждень».

Про це повідомляє Телекритика з посиланням на Kyiv Post.

Невдоволення Віктора Медведчука викликала публікація «Український вибір» автора Андрія Скуміна, оприлюднена в номері за 29 червня-5 липня.

Суд зобов`язав журнал опублікувати спростування п`яти положень:

- «Медведчук - батько українських темників часів Кучми»;

- «Медведчук - син репресованих (батьків), які співпрацювали з нацистами»;

- «Медведчук - інформатор радянських правоохоронних органів»;

- «Медведчук асоціюється з ув`язненням Василя Стуса, борця з тоталітаризмом»;

- «Медведчук був жорстоко побитий Віктором Януковичем».

За словами головного редактора "Українського тижня" Сергія Литвиненка, відповідно до рішення суду, спростування вже було опубліковано в останньому номері (№35) тижневика. Головний редактор не вбачає сенсу оскаржувати рішення, «зважаючи на нашу судову систему».

Як відомо, темники як державна інформаційна технологія з`явилися на початку 2000 року на каналах, близьких до СДПУ(о), а з приходом Віктора Медведчука на посаду голови адміністрації президента Леоніда Кучми поширилися на всі центральні канали.