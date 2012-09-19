Борзов стверджує, що гроші на харчування легкоатлетів не перерахувала держава

Президент Федерації легкої атлетики України Валерій Борзов спростовує звинувачення в розтраті керівництвом федерації державних коштів, виділених на підготовку спортсменів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Борзов сказав журналістам сьогодні на прес-конференції.

Як відзначив В.Борзов, щодо зборів членів національної команди з легкої атлетики, які проводилися у Святошині напередодні Олімпійських ігор, кошти на їх проведення були виділені із запізненням.

«Збори почалися – платежів немає», - сказав В.Борзов. Він уточнив, що кошти на ці збори були перераховані із запізненням 7-10 днів. «Про яку якість харчування можна говорити, якщо не перераховуються кошти?», - запитав президент федерації. Він зазначив, що з низки інших заходів фінансування для збірних команд затримувалося від 7 днів до кількох місяців.

Також В.Борзов повідомив, що у ряді інших випадків, зокрема при транспортуванні спортсменів на різні змагання, тільки завдяки письмовим гарантіям від президента федерації вдавалося переконати керівництво авіакомпаній транспортувати спортсменів у борг.

У цілому В.Борзов відзначив недостатній рівень фінансування українських збірних з легкої атлетики, а також недофінансування навіть за тими програмами, які затверджені на даний момент.

В.Борзов сказав, що спортсмени на даний момент готуються в тих умовах, які вдається створити, виходячи з наявних коштів.

«Якби була моя воля, я б першим почав бастувати разом зі спортсменами з приводу умов», - заявив В.Борзов. «На все потрібні гроші», - зазначив він.

Він заявив, що федерація не є розпорядником коштів і, відповідно, на її рахунки ніколи не надходили гроші з держбюджету, виділені на підготовку спортсменів.

За його словами, фінансування це не проблема федерації, а це проблема всіх органів, які займаються підготовкою спортсменів.

Він також заявив, що інституції, які відповідають за підготовку легкоатлетів, не мають в своєму розпорядженні тих 36 млн. грн., про які йшлося раніше. За його словами, на даний момент у розпорядженні відповідальних за підготовку спортсменів-легкоатлетів є більш як 6 млн. грн.

Водночас, за словами В.Борзова, Федерація легкої атлетики робить все можливе для забезпечення спортсменів необхідним інвентарем, формою тощо.

При цьому він вкотре наголосив, що ні він, як президент федерації, ні обвинувачені у фінансових махінаціях головний тренер Валерій Александров, ні державний тренер Олександр Апайчев, фінансово відповідальними не були. Він зазначив, що, дійсно, раніше запросив цих тренерів працювати у федерацію.

За словами В.Борзова, О.Апайчев - тренер із жорстким характером, і робив все, щоб навести лад у збірній. При цьому В.Борзов дав зрозуміти, що спортсмени нібито порушували спортивний режим, а тренер намагався з цим боротися. «Прийшла молода поросль і вирішила, що вони питимуть, палитимуть і щось ще», - сказав В.Борзов.

У свою чергу головний тренер В.Александров також заперечує звинувачення на свою адресу в розтраті коштів. «До мене немає претензій у крадіжці, я не крав жодної копійки в жодного з вас», - заявив тренер, звертаючись до спортсменів, які також були присутні на прес-конференції.

При цьому він звинуватив держслужбу молоді та спорту в пред'явленні фальшивих звинувачень на адресу керівництва збірних України з легкої атлетики, а також керівництво федерації.

Відповідаючи на питання журналістів про те, що безпосередньо він відповідав за підготовку тих зборів, під час яких спеціальна комісія держслужби молоді та спорту виявила порушення, В.Александров заявив, що він тільки сьогодні вперше побачив висновки комісії держслужби і таким чином не може їх коментувати. Тренер сказав, що в попередньому рішенні комісії є пункт про те, що зазначені зловживання надалі мають розслідувати компетентні органи і, за словами В.Александрова, саме результатів їх розслідування варто дочекатися.

Заступник керівника держслужби молоді та спорту Сергій Глущенко заявив, що відповідно до законодавства кошти на підготовку спортсменів виділяє держава через відповідний орган виконавчої влади. Разом з тим, за його словами, контроль за використанням цих грошей здійснюють головний і державні тренери збірних. Окремо С.Глущенко відзначив, що щодо зборів у Святошині заявку на проведення зборів від тренерів держслужба одержала не за 20 днів, як встановлено нормами, а за один день до запланованого початку зборів.

При цьому він зазначив, що в терміновому порядку гроші готівкою були виплачені керівництву збірних через 5 днів після звернення.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін обнародував попередній звіт про результати роботи спецкомісії, згідно з якими було виявлено нецільове використання коштів керівниками національної збірної України з легкої атлетики, виділених на підготовку спортсменів, зокрема на підготовку до Олімпійських ігор.

Згідно з рішенням комісії, вона рекомендує голові Держслужби передати до правоохоронних органів для відповідного реагування матеріали про виявлені комісією факти фінансових порушень, вчинених тренерами збірних з легкої атлетики під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

Р.Сафіуллін сказав, що цей звіт про роботу комісії є попереднім, відповідно до нього пропонується продовжити перевірку до 5 жовтня.

Раніше Р.Сафіуллін зустрівся з членами олімпійської збірної України з легкої атлетики, які принесли колективний лист-скаргу до Держмолодьспорт і поскаржилися на можливі фінансові та інші порушення під час проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в 2011-2012 рр.