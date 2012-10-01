Американський політолог: Розвиток відносин з Україною важливіший, ніж боротьба за Тимошенко

Прогрес України у низці важливих напрямів, можливо, більш важливий для національних інтересів США, ніж поточна боротьба за Тимошенко. Про це у своєму блозі на CNN, з назвою «США повинні з'ясувати для себе пріоритети України», заявив Метью Роянскі, заступник директора програми Фонду Карнегі за міжнародний мир в Росії та Євразії.

Він нагадує, що минулого тижня Сенат США прийняв резолюцію з вимогою негайно звільнити колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко і закликав до санкцій проти чиновників, відповідальних за її ув'язнення.

Роянскі відзначає, що «деякі сенатори хотіли включити навіть більш жорсткі вимоги - заморожування співробітництва NATO і України, відкликання посла США і бойкот головування України в ОБСЄ у 2013 році. Тим не менш, резолюція проігнорувала велику картину відносин США з Україною - важливою країною з майже 50-мільйонним населенням на стику Європи і Євразії».

На думку політолога, справа Тимошенко призвела до певної зовнішньополітичної короткозорості багатьох політиків у Вашингтоні, що не відповідає національним інтересам США.

«Американцям вигідно співпрацю з Україною в сфері безпеки і економіки, а успіх проведених реформ, а також вільні і справедливі вибори в жовтні визначать формат відносин між Україною і США на багато років вперед», - відзначає експерт.



«Реалізація ефективної політики неможлива без базового рівня довіри між чиновниками у Вашингтоні та Києві. Для встановлення і підтримки довіри необхідна послідовність, у т.ч. і з важливих політичних питань. Київ часто скаржиться, що Вашингтон змінює правила гри у своїх вимогах до демократичності України, що Україна чує різні вимоги по прозорості або реформам, а пізніше дізнається, що у Вашингтона з'явилися нові або взагалі інші вимоги», - пише Роянскі.



Він зазначає, що «це в тій же мірі відноситься і до більш широкого кола спостерігачів на виборах від США і Європи, чиї первинні звіти і заяви, здається, вже закладають фундамент для критики після виборів, надаючи разом з тим мало конкретних рекомендацій щодо поліпшення ситуації , коли це ще можливо. Було б доцільно, щоб спостерігачі залишали за собою право критики можливих порушень після виборів, але все, що не буде відповідати чіткому висновку, заснованому на загальноприйнятих стандартах і чітких доказах, поглибить і без того загострений комплекс переслідування українського керівництва».

Експерт пояснює, що зовнішня політика - це тонке мистецтво, і кроки, які виключають, або обмежують можливості США будуть сприяти ослабленню впливу США на Україну в довгостроковій перспективі.

«Суди та позбавлення волі лідерів української опозиції глибоко нас турбують, їм немає місця в сучасній європейській демократії. Тим не менш, якщо у цьому питанні Вашингтон відреагує на непримиренність Києва ще більш жорсткими примусовими заходами, включаючи санкції, на яких наполягають деякі сенатори, то існує ймовірність того, що ми втратимо Україну. Давайте внесемо ясність: Україна не впаде жертвою махінацій з боку Росії, як якийсь безпорадний пішак, але якщо вона зіткнеться з очевидним вибором Заходу - піти на умови Європи і Америки, або бути ізольованими від них - українці можуть просто припинити звертати на це увагу», - попереджає Роянскі.



Політолог зазначає, що «українські чиновники позитивно відреагували на підтримку з боку керівництва США і ЄС дотримуватися курсу вільних і справедливих виборів, були реалізовані нові гарантії. Київ також зробив широкомасштабну реформу дозвільної системи, яка могла б полегшити тягар податків, бюрократичної тяганини і корупції, але американські інвестиції в Україну на суму більше мільярда доларів як і раніше дуже уразливі. Нарешті, Україна відіграє найважливішу роль у забезпеченні європейської енергетичної безпеки, боротьби з торгівлею людьми та кіберзлочинністю, у врегулюванні затяжних пострадянських конфліктів, особливо в якості нового голови ОБСЄ у 2013 році».

На його думку, «прогрес у будь-якій з цих областей, можливо, більш важливий для національних інтересів США, ніж поточна боротьба за Тимошенко, незважаючи на непропорційно високий рівень уваги до цієї справи».

«Перш за все, стратегічне терпіння є життєво важливою концепцією зовнішньої політики США в цілому, і для відносин з Україною зокрема. Україні, як незалежній державі ледь виповнилося 20 років. Країна страждає від етнічних, мовних і регіональних фрагментації, що посилюється різноспрямованим політичним впливом потужних зовнішніх гравців. Молода українська демократія крихка, а політики всіх мастей продовжують практикувати багато з найгірших практик радянської та пострадянської епох. Буде потрібно час і терпіння для самих українців, щоб подолати такі серйозні перешкоди, але це єдиний шлях вперед, навіть якщо це означає стримування амбіцій політики США в даний час», - зазначає американський політолог.