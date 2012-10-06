Експерт передрік майбутнє учасникам виборів

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції щодо майбутнього політичних партій після парламентських виборів висловив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«В усякому випадку, протистояння, які визначилися на цих виборах, вони продовжаться і після виборчої кампанії», - зауважив він і додав, що очікувати суттєвих змін, зокрема, переходу когось на бік влади чи навпаки, найближчим часом не варто.

Водночас В.Фесенко не виключив появи «перебіжчиків» та «тушок», але це будуть радше «міграції на рівні політичних індивідів, а не політичних суб’єктів».

Разом з тим, на переконання політолога, парламентські вибори мають кардинально вплинути на визначення основних фаворитів майбутніх президентських виборів. «Одним із фаворитів вже зараз стає Віталій Кличко. Окрім гравців, які вже були, - я маю на увазі діючого Президента, фактичного лідера Об’єднаної опозиції зараз Арсенія Яценюка та деяких інших», - сказав В.Фесенко.

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Крім того, він зазначив, що не бачить майбутнього для партій, які на цих виборах не подолають п’ятивідсотковий виборчий бар’єр. Зокрема, він відзначив «Нашу Україну». «Це партія, яка занепадає, і я не бачу чинників, які б могли змінити тенденцію занепаду. Це зірка, яка сходить з політичної арени України», - вважає В.Фесенко.

Водночас він припустив, що ВО «Свобода» подолає виборчий бар’єр, і вона має майбутнє, як монополіст в ніші українського націоналізму.

В.Фесенко зазначив, що доля партії Наталії Королевської «Україна - Вперед!» залежить від ефективної технологічної роботи на фініші виборчої кампанії. «Спонсори дуже багато вклали в цю партію, тому для них це вже питання принципу», - сказав він і додав, що якщо вони забезпечать партії проходження виборчого бар’єру, то не будуть «гратися в просту, примітивну гру – віддати ці голоси парламентській більшості».

«Ситуативно можуть віддавати, але я думаю, що ця гра розрахована на більшу перспективу і буде не така проста, як багатьом здається», - зауважив В.Фесенко.

Також він припустив, що у майбутньому в Об’єднаній опозиції відбудеться певна зміна стилістики та перестановки у керівництві. «Якщо буде друге, а не дай Бог, для Об’єднаної опозиції, третє місце на цих виборах, це буде серйозна проблема і неминуче виникнуть конфлікти всередині», - додав політолог.

Крім того, В.Фесенко припустив, що об’єднання партії «УДАР Віталія Кличка» з «Батьківщиною» в єдину політичну силу не відбудеться, але співпраця цілком вірогідна.

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Говорячи про перспективи Партії регіонів, політолог зазначив, що не бачить ані людей, ані передумов для її функціонування за європейськими політичними стандартами.

«Орієнтир для цієї партії відомий, і багато хто з «регіоналів» це не приховує – це «Єдина Росія». Ось на кого будуть орієнтуватися, за якою моделлю будуть будувати власне політичне майбутнє», - сказав В.Фесенко.