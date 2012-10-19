Експерти проаналізували три сценарії для України після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати аналітичного дослідження «Три сценарії розвитку відносин Україна – ЄС після виборів-2012» проведеного Інститутом світової політики і презентованого на прес-конференції першим заступником керівника цього інституту Сергієм Солодким.

Він повідомив, що сценарії розвитку відносин визначені на підставі проведених інтерв'ю з дипломатами і функціонерами Євросоюзу. Всього було опитано 30 експертів.

«67% опитаних експертів відповіли, що буде статус-кво, тобто жодних змін у відносинах не відбудеться», - сказав С.Солодкий.

За його словами, експерти відзначали, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана. «Наразі ця ситуація виглядає як 50 на 50», - сказав він.

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Водночас експерти зазначали, що ця угода навряд чи буде ратифікована, якщо Україна не виконає трьох умов, висунутих Європейським Союзом, а саме – вирішення проблеми вибіркового правосуддя, проведення демократичних виборів, подальше реформування країни.

«Підписання може бути, тому що ЄС керується одним із аргументів, що Юлія Тимошенко сама просить про те, що Угода про асоціацію має бути підписана», - сказав С.Солодкий.

Водночас він зазначив, що Євросоюз не дуже хоче зараз говорити про те, що угода буде підписана, щоб залишити «поле для маневру», оскільки якщо зараз Україні повідомити, що угода буде підписана, то українська влада розслабиться.

С.Солодкий зазначив, що опитані експерти звертали увагу на те, що Україна - це не Білорусь. «Тому повністю блокувати і відштовхувати її від співпраці було б нерезонно», - сказав він.

За його словами, угода може бути підписана за умови, що парламентські вибори в Україні будуть визнані Євросоюзом «хоча б на мінімально демократичному рівні, оскільки в цілому в демократичні вибори ніхто не вірить».

Він також зазначив, що ЄС спостерігатиме не лише за ходом виборчої кампанії і днем голосування, а також за поствиборчим періодом, зокрема тим, як буде формуватися парламентська більшість.

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За словами С.Солодкого, експерти Європейського Союзу наголошували, що були вражені «парламентським феноменом тушок», який відбувся в 2010 році, коли депутати або перекуплялися, або переходили в більшість.

С.Солодкий також зауважив, що під час спілкування з експертами ЄС спостерігалася своєрідна розгубленість, невизначеність і відсутність чіткого плану, що робити з Україною після виборів.

Інститут світової політики проаналізував три можливих сценарії розвитку України і ЄС після виборів – негативний, статус-кво та оптимістичний.