СКУ направляє в Україну 300 спостерігачів з 20 країн

За виборчим процесом в усіх областях України будуть слідкувати спостерігачі з 20 країн світу, повідомляється на офційному сайті СКУ.

«Метою короткострокової місії СКУ зі спостереження за виборами є забезпечення більш відкритого і прозорого виборчого процесу в Україні», - заявив президент СКУ Євген Чолій.

Спостерігачі також робитимуть моніторинг в українських посольствах і консульствах усього світу, у тому числі в Оттаві і Торонто в Канаді та у Вашингтоні і Нью-Йорку в США, де громадяни України також матимуть можливість для голосування.

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Місію очолюють співголови Тамара Галло-Олексій, президент Українського конгресового комітету америки (УККА), та Павло Ґрод, президент Конгресу українців Канади (КУК). УККА та КУК, що діє разом з Канадсько-українською фундацією (КУФ), попередньо об'єднали свої місії під егідою СКУ для консолідації досвіду спостереження за виборами та максимальної ефективності. Місія СКУ також включатиме працю довгострокових спостерігачів КУК/КУФ, які здійснюють спостереження в Україні від початку липня.

Головним спостерігачем місії СКУ є колишній посол Канади в Україні Дерек Фрейзер.

На сьогодні Центральна виборча комісія України зареєструвала 2015 міжнародних спостерігачів.

Контакти для отримання детальнішої інформації Місії СКУ зі спостереження за виборами в Україні:

Тел.: 044-495-8541, 044-495-8540, та 044-495-8543

Електронна пошта: sku2012elections@gmail.com

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