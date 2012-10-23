МЗС України - про загрозу санкцій ООН: коли у нас буде позиція - ми дамо коментар

Міністерство закордонних справ України вивчає питання щодо можливості запровадження санкцій проти України з боку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у зв’язку з порушенням прав російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва, який звертався до УВКБ з проханням про надання міжнародного захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олександр Дикусаров повідомив сьогодні на брифінгу.

«Ми це питання зараз уважно вивчаємо, і коли у нас буде позиція - ми обов’язково дамо коментарі з цього приводу», - сказав О.Дикусаров.

За його словами, необхідно отримати документи, подивитися, що саме в них записано, щоб МЗС України міг надати свій коментар.

«Україна дотримується всіх взятих на себе міжнародних зобов’язань з усіх питань, і тому наша відповідь має бути ретельно підготовлена, ґрунтовною на базі тих документів, які ми отримаємо і побачимо», - додав О.Дикусаров.

Водночас він зазначив, що до компетенції МЗС України не входить питання щодо перетину Л.Развозжаєвим українського кордону.

«Питання перетину кордону належить до компетенції інших відомств і установ», - сказав речник.

О.Дикусаров також повідомив, що МЗС України не отримало жодних звернень від російської сторони стосовно Л.Развозжаєва.

«Жодним чином МЗС не займається пошуком іноземців на території України. Це належить до компетенції правоохоронних органів», - сказав О.Дикусаров.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безпорядків", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні та масових безпорядків у Білорусі.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав 10 листів рукописного тексту, де розповів про підготовку безпорядків.

21 жовтня Л.Развозжаєв був арештований Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

22 жовтня Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оприлюднило заяву, у якій висловило глибоке занепокоєння зникненням 19 жовтня у Києві Л.Развозжаєва.

«Система притулку, яка працює належним чином, передбачає, що особи, які звертаються про надання міжнародного захисту, можуть бути впевненими у справедливості і неупередженості системи притулку; що вони матимуть можливість подати відповідне звернення із дотриманням їх прав людини, зокрема права на повагу і захист їх особистих даних та фізичної недоторканності приймаючою країною. Повернення до країни походження всупереч існуючим процедурам може призвести до відповідальності країни за грубе порушення національного та міжнародного законодавства», - сказано у заяві УВКБ ООН.