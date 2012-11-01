Президент Польщі пропонує відкрити Україні шлях до Європи

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив глава Польської держави Броніслав Коморовський у середу після зустрічі з представниками спостерігачів на українських виборах від Сейму Польщі та Європарламенту.

Він назвав надзвичайно важливим підписання договору про асоціацію України та Євросоюзом, котрий дозволить реформувати державу, згідно з європейськими стандартами.

"Туди веде дорога також до глибокої зміни, яка робила б Україну щораз ближче до стандартів західного світу, демократичних стандартів, вільного ринку", - сказав Б.Коморовський, якого цитує його прес-служба.

"І ми за це будемо виступати, аби інші європейські держави визнали, що результат українських виборів повинен означати початок наступного етапу зближення України до європейської інтеграції", - наголосив Президент Польщі.

Він зазначив, що результати виборів підтверджують, що українці вибрали європейський напрямок інтеграції їхньої держави.

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Згідно з повідомленням прес-служби польського Президента, сьогодні він провів зустрічі з главою делегацій на виборах в Україні польського Сейму Мирославом Сичом, Сенату Лукашем Абгаровічем, та главою делегації Європарламенту Павлом Ковалем.

Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський після сьогоднішньої зустрічі зі польськими спостерігачами заявив, що не отримав жодної інформації, яка би свідчила про фальсифікацію результатів виборів до Верховної Ради в Україну, визнавши, що вони вказували на деякі порушення, які мали місце.