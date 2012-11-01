Тюремники розказали, які винятки вони роблять для Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, учора, 31 жовтня, засудженій Ю.Тимошенко на її особисте письмове прохання як виняток було знову надано можливість поспілкуватися з рідними телефоном. Розмова тривала близько однієї години.

В цілому 30 та 31 жовтня Ю.Тимошенко тричі телефонувала родичам.

ДПтС нагадує, що ні чинним законодавством, ні технічно (зокрема в ЦКЛ №5 м.Харкова) не передбачено здійснення засудженими, які перебувають на лікуванні в медичних закладах, телефонних дзвінків.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що екс-прем’єр-міністру вперше за останній час нарешті дозволили поговорити по телефону з матір’ю.