До Тимошенко зайшла медична комісія
12:00, 01 листопада 2012Політика
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Сьогодні до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові прибули представники Міжнародної медичної комісії у складі фахівців пенітенціарної служби, цієї клініки та харківського обласного управління охорони здоров’я.
Лікарі хочуть обстежити Тимошенко
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, представники комісії мають на меті проведення обстеження екс-прем’єра Юлії Тимошенко, визначення стану її здоров’я та вироблення рекомендацій щодо подальшого медичного супроводу засудженої за умови відмови від вживання їжі.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем’єра про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.
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