Тимошенко дозволили зустрітися з трьома соратниками і послом ЄС
13:01, 01 листопада 2012Політика
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Екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, дозволили зустрітися з лідерами Об’єднаної Опозиції Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком, Григорієм Немирею та послом Євросоюзу в Україні Яном Томбінські.
Тимошенко зустрінеться з найближчими соратниками
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам заступник начальника управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапинський.
За його словами, вчора Ю.Тимошенко письмово звернулася із проханням надати їй дозвіл на зустріч з цими людьми. А.Лапинський зазначив, що як виняток Ю.Тимошенко дозволили провести цю зустріч.
«Ми сподіваємося, що це вплине на те, що Юлія Володимирівна припинить голодування», - сказав А.Лапинський.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем’єра про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.
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