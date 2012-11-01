Тимошенко дозволили зустрітися з трьома соратниками і послом ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам заступник начальника управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапинський.

За його словами, вчора Ю.Тимошенко письмово звернулася із проханням надати їй дозвіл на зустріч з цими людьми. А.Лапинський зазначив, що як виняток Ю.Тимошенко дозволили провести цю зустріч.

«Ми сподіваємося, що це вплине на те, що Юлія Володимирівна припинить голодування», - сказав А.Лапинський.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав заяву екс-прем’єра про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.