До Тимошенко прибули Турчинов, Немиря і Яценюк
13:26, 01 листопада 2012Політика
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До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові прибули лідери Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Григорій Немиря.
Як передає кореспондент УНІАН, вони зайшли на територію медичного закладу, а після відвідання Ю.Тимошенко пообіцяли провести брифінг.
Політики обіцяють брифінг після зустрічі з Тимошенко
Перед цим до Ю.Тимошенко прибув її захисник, народний депутат Сергій Власенко.
Перед прохідною лікарні керівників «Батьківщини» зустріли близько 50 прихильників Ю.Тимошенко. Люди тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», а також транспаранти з написом «Юлі – волю!».
Заступник начальника Управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапинський повідомив журналістам, що у рамках короткострокової зустрічі лідери опозиції зможуть зустрітися з Ю.Тимошенко. Водночас він зазначив, що посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінські ще не прибув до лікарні.
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