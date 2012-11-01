Іллєнко думає, що Герега визнала поразку

У ВО «Свобода» стверджують, що провладний кандидат у народні депутати у виборчому окрузі № 215 Галина Герега визнала, що програла вибори кандидату від «Свободи» Андрію Іллєнку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», коментуючи інформацію про те, що Г.Герега визнала результати виборів у 215-му окрузі, А.Іллєнко заявив: «Я приємно здивований цією звісткою. Дуже важливо, що на піку емоцій та жорсткого протистояння Галина Герега все-таки визнала результати виборів у 215-му окрузі. Добре, що вона піднялася над ситуацією та не стала продовжувати загострювати конфлікт. Це правильний та конструктивний крок, який є нормою для цивілізованих країн».

За словами А.Іллєнка, «визнання результатів виборів дозволить зменшити ескалацію конфлікту у Києві. Цей вчинок має стати прикладом для інших політиків, що зазнали поразки в Києві. Адже саме столична громада визначила, що об’єднані сили опозиції, які не програли жодного округу в Києві, відображають її погляди та мають представляти українську столицю у Верховній Раді».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, на брифінгу заступник Київського міського голови – секретар Київради Г.Герега заявила, що впевнена у своїй перемозі на цих виборах, проте не збирається звертатися у суд, щоб відстоювати цю перемогу.

«Я хочу авторитетно заявити, що перемогу в 215-му окрузі отримала я», - наголосила Г.Герега.

За її словами, ще немає остаточного рішення Центрвиборчкому щодо переможця у цьому окрузі. «Я перемогла. Я вважаю, що перемога - на моєму боці. Але відстоювати свою перемогу в судах я не збираюсь. Це я вам сьогодні хочу заявити», - сказала Г.Герега і додала, що не визнає своєї поразки.

*** Згідно з даними сайту ЦВК, за результатами опрацювання 100% протоколів, за висуванця ВО «Свобода» Андрія Іллєнка проголосували 33,14% виборців, за Г.Герегу – 32,95%.