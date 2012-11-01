Присяжнюк божиться: Обмежень експорту зерна не передбачається

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер на брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Обмежень на експорт зерна на сьогодні не передбачається», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що на сьогодні експортовано 4 млн. 80 тис. тонн пшениці, а за домовленістю з трейдерами, обсяг очікуваного експорту пшениці було збільшено до 5,5 млн. тонн, і цей обсяг практично весь законтрактовано.

Водночас М.Присяжнюк наголосив, що Мінагропрод щодекади проводить нараду з трейдерами, на якій аналізується ситуація на зовнішніх ринках, внутрішньому українському ринку зерна, а також перспективи урожаю зернових наступного року. На сьогодні ситуація на ринку зерна в Україні занепокоєння не викликає, а також не потребує запровадження обмежень на експорт.

«Трейдери не хвилюються, ми не хвилюємося. Ми спокійні на сьогодні що на внутрішньому ринку, що на зовнішніх ринках. Жодних непередбачуваних дій ми не передбачаємо і не плануємо», - сказав М.Присяжнюк.

При цьому він зазначив, що на сьогодні обсяг експорту зерна в 2,2 разу перевищує аналогічний показник минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 31 жовтня, після засідання Кабінету міністрів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк заявив, що постанову про заборону експорту зерна ніхто не готував і не обговорював.

«Я констатую факт – постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Йшлося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна – вживатимемо заходи, але на сьогодні критичного стану немає», – сказав І.Бісюк.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладення контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість цілковитої заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали меморандум, в якому домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн, зокрема 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.