Заступник голови ЦВК: Ці вибори - найбрудніші в історії України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила сьогодні журналістам у ЦВК.

"Сьогодні – четвертий день після проведення голосування. З жалем та сумом можна констатувати, що ці вибори стали найбільш брудними в історії незалежної України. Якщо день голосування відбувся досить спокійно та прозоро, то найголовніша стадія – встановлення результатів голосування - на сьогодні вступила в дуже жахливу фазу", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

За її словами, 14 округів в Україні "демонструють порочну складову мажоритарної системи виборів".

"На жаль, маємо не один десяток округів, де результати голосування не просто під сумнівом, а й засвідчують, що вони грубо сфальшовані. Підсумки голосування встановлюються не лише фізичною силою та сльозогінним газом й адміністративним тиском. Є багато округів, які будуть вписані дуже брудними чорнилами в історію України", - вважає вона.

Зокрема, Ж.Усенко-Чорна повідомила про ситуацію, яка виникла в окружній виборчій комісії № 11 (Вінниця). "Це дуже невеликий округ за кількістю дільниць, але найменша кількість виборчих дільниць заведена у систему саме по цьому округу, незважаючи на те, що майже всі протоколи ДВК, за виключенням уточнених, надійшли до цієї окружної комісії. Більшість окружної виборчої комісії, враховуючи, що їм не подобаються результати по цьому округу, заблокували введення системним адміністратором результатів голосування на дільницях до системи "Вибори", - повідомила заступник голови ЦВК.

За словами Ж.Усенко-Чорної, сьогодні вночі приміщення цієї комісії, де зберігалася виборча документація, було відкрито, зламано пломби, пакети з виборчими бюлетенями розпечатано.

"Зараз жодна особа в країні не може взяти на себе відповідальність встановити, наскільки у такій ситуації результати відповідають реальному волевиявленню", - переконана вона.