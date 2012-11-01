Власенко передав Богатирьовій заяву німецьких лікарів

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявляє, що повторно передав у Міністерство охорони здоров’я України заяву лікарів берлінської клініки «Шаріте» щодо можливості продовження лікування Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко повідомив журналістам на брифінгу перед харківською лікарнею, коментуючи розповсюджену на сайті МОЗ інформацію про відсутність у міністерстві заяви спеціалістів «Шаріте».

«Спеціально для МОЗ я подав їм повторно належним чином посвідчені переклади й оригінали висновків німецьких лікарів. Вчора така моя заява із додатком була зареєстрована в канцелярії Міністерства охорони здоров’я», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що для виписки Ю.Тимошенко із харківської лікарні не потрібно скликати Міжнародну медичну комісію.

«Ніяких комісій їм не потрібно, щоб прийняти рішення», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові з заявами, в яких вимагала припинити її лікування та перевезти до камери Качанівської виправної колонії.

«Незважаючи на незакінчене лікування, прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем'єр вважає неможливим продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються в інтернеті.

23 жовтня Ю.Тимошенко повторно написала аналогічну заяву.

У свою чергу Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом засудженої Ю.Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.