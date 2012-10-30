Власенко каже, що німецькі лікарі для виписки Тимошенко не потрібні

Для виписки екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко зі стаціонару Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові присутність німецьких лікуючих лікарів не обов’язкова.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, відповідаючи на питання про те, чи потрібний приїзд німецьких спеціалістів для оформлення виписки екс-прем’єра.

«Хто вам сказав? Покажіть мені норму українського законодавства. Професор Афанасьєв (головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці – УНІАН), при всій моїй повазі до цієї людини як фахівця, він виходить і починає нести юридичну архінею. Наприклад, юридичною ахінеєю є його заява про те, що потрібно три зразки крові для проведення аналізу крові. Покажіть мені норму закону або навіть інструкції, де це написано. Покажіть мені норму закону або інструкції, де написано, що повинні бути німецькі лікарі для виписки Тимошенко. Ні, звичайно!», - наголосив С.Власенко.

Він підкреслив, що німецькі лікуючі лікарі Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте» вже двічі офіційно письмово висловлювали свою позицію щодо можливості продовження лікування екс-прем’єра в харківській лікарні. За словами С.Власенка, німецькі спеціалісти вважають, що Ю.Тимошенко потребує лікування, однак продовження терапії в тих умовах, які зараз створені у ЦКЛ «Укрзалізниці», неможливе.

«Німецькі лікарі повинні були висловити свою позицію. Вони її висловили письмово. Я не говорю, що можна без позиції німецьких лікарів приймати якесь рішення по Тимошенко. Я говорю про те, що німецькі лікарі двічі письмово висловили свою офіційну позицію, що Тимошенко потребує лікування, але лікувати її в лікарні залізниці в тих умовах, які зараз є, неможливо. Що ще потрібно? Вони свою позицію висловили. Це письмова позиція німецьких лікарів, передана у відповідні інстанції», - наголосив захисник.

За словами С.Власенка, лист лікарів клініки «Шаріте» переданий у Державну пенітенціарну службу та Міністерство охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові з заявами, в яких вимагала припинити її лікування та перевезти до камери Канівської виправної колонії.

«Незважаючи на незакінчене лікування, прошу виписати мене з Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», - написала Ю.Тимошенко у своїй заяві.

Екс-прем'єр вважає неможливим продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються в інтернеті.

23 жовтня Ю.Тимошенко повторно написала аналогічну заяву.

У свою чергу Державна пенітенціарна служба України звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків та лікарів німецької клініки «Шаріте», які безпосередньо керують реабілітаційним процесом засудженої Ю.Тимошенко, з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою засудженої про переведення до колонії.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.