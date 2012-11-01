Міліція Харкова вивчає обставини загибелі колеги Авакова

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 31 жовтня о 13.00 поблизу будинку по вулиці Академіка Павлова в Московському районі Харкова було виявлено тіло 45-річного місцевого жителя, про що одразу повідомили до міліції.

«Встановлено, що чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону своєї квартири, розташованої на 9-му поверсі 12-поверхового будинку. Тіло загиблого направлено до моргу для встановлення причин смерті. Про факт загибелі чоловіка повідомлено його родичам», - йдеться у повідомленні.

Працівники міліції проводять необхідні оперативно-слідчі дії для встановлення обставин події.

Як повідомляв УНІАН, раніше про самогубство О.Мотилевського повідомив на власній сторінці в Facebook А.Аваков (до обрання у 2005 році губернатором – голова наглядової ради АТ «Інвестор»), який на цей час перебуває в Італії.

Проти О.Мотилевського та кількох інших керівників АТ «Інвестор» було порушено кримінальні справи. Вони підозрюються у «земельних» махінаціях. Деякі з керівників, зокрема, колишній голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переєденко, затримані і перебувають під слідством, заступник голови наглядової ради АТ Геннадій Гайовий оголошений у розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.