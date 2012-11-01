Через сьогоднішню аварію Янукович доручив Азарову перевірити стан залізниці

16:36, 01 листопада 2012
Політика
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Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо перевірки стану рухомого складу, залізничних колій, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту загального користування.

Азров отримав завдання від Януковича

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Відповідне доручення глава держави дав у зв'язку з тим, що 1 листопада в Запоріжжі з рейок зійшли вагони пасажирського поїзду № 27 «Київ — Севастополь», і з метою недопущення таких випадків надалі.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада ц.р. о 4.45 на станції Запоріжжя-1 на стрілочному переведенні № 160 сталося сходження чотирьох вагонів пасажирського поїзду №27 сполученням Київ-Севастополь з критичним нахилом одного з вагонів. Травмованих серед пасажирів поїзду немає, вагони також не постраждали. Залізничний рух на станції Запоріжжя-1 не припинявся.

У ліквідації наслідків сходження поїзду було задіяно близько 100 працівників Запорізької дирекції залізничних перевезень, на місце події оперативно прибули два відновлювальні поїзди зі ст. Запоріжжя-2 і Пологи, які ліквідували наслідки події. Основний склад поїзду № 27 продовжив рух за маршрутом.

Після інциденту пасажирів постраждалих вагонів перевели до санітарно-побутового корпусу станції Запоріжжя-1, де їм запропонували чай, каву, воду, теплі ковдри тощо. Для цих пасажирів було організовано спеціальний поїзд, який доставив їх до місця призначення.

Причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія.

Придніпровська залізниця просить вибачення у пасажирів поїзду №27 Київ — Севастополь за інцидент, що стався.

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