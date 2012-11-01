Адвокат: Лазаренко хоче повернутися в Україну

Про це УНІАН повідомила його український адвокат Марина Долгопола.

«Так, він висловив бажання повернутися в Україну», - сказала вона, зауваживши водночас, що коли і за яких обставин це відбудеться, він їй не уточнював під час сьогоднішньої телефонної розмови.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією "Української правди", П.Лазаренко вийшов сьогодні, 1 листопада, з американської в'язниці Terminal Island на волю.

П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

Він був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

П.Лазаренко у листопаді 2009 року був засуджений до 97 місяців ув'язнення за восьма пунктами обвинувачення – змова з метою відмивання коштів та відмивання коштів. Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде заарештований, щойно опиниться на території України.