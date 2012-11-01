Адвокат: Лазаренко хоче повернутися в Україну

20:46, 01 листопада 2012
Політика
1619 0

Екс-прем’єр-міністр України Павло Лазаренко висловив бажання повернутися в Україну після звільнення сьогодні з американської в’язниці.

Лазаренко хоче додому

Про це УНІАН повідомила його український адвокат Марина Долгопола.

«Так, він висловив бажання повернутися в Україну», - сказала вона, зауваживши водночас, що коли і за яких обставин це відбудеться, він їй не уточнював під час сьогоднішньої телефонної розмови.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією "Української правди", П.Лазаренко вийшов сьогодні, 1 листопада, з американської в'язниці Terminal Island на волю.

П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

Він був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

П.Лазаренко у листопаді 2009 року був засуджений до 97 місяців ув'язнення за восьма пунктами обвинувачення – змова з метою відмивання коштів та відмивання коштів. Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде заарештований, щойно опиниться на території України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter