Іноземцям в Амстердамі не будуть відмовляти в легких наркотиках

21:02, 01 листопада 2012
Політика
698 0

Влада Амстердама відмовилася від планів закрити туристам доступ у магазини, що мають дозвіл на публічний продаж конопель.

Любителям

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в адміністрації міста заявили, що така заборона може призвести до збільшення злочинності і негативно позначитися на відвідуваності Амстердама іноземцями.

Нова влада Нідерландів переглянула запроваджений попереднім урядом країни план щодо заборони продажу марихуани і гашишу в кофешопах для іноземців.

За рішенням уряду, влада на місцях отримають право самостійно вирішувати, пускати їй іноземних туристів у кофешопі чи ні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter