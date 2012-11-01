Іноземцям в Амстердамі не будуть відмовляти в легких наркотиках

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в адміністрації міста заявили, що така заборона може призвести до збільшення злочинності і негативно позначитися на відвідуваності Амстердама іноземцями.

Нова влада Нідерландів переглянула запроваджений попереднім урядом країни план щодо заборони продажу марихуани і гашишу в кофешопах для іноземців.

За рішенням уряду, влада на місцях отримають право самостійно вирішувати, пускати їй іноземних туристів у кофешопі чи ні.