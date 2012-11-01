Іноземцям в Амстердамі не будуть відмовляти в легких наркотиках
21:02, 01 листопада 2012Політика
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Влада Амстердама відмовилася від планів закрити туристам доступ у магазини, що мають дозвіл на публічний продаж конопель.
Любителям "легкої" розваги раді в Амстердамі
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в адміністрації міста заявили, що така заборона може призвести до збільшення злочинності і негативно позначитися на відвідуваності Амстердама іноземцями.
Нова влада Нідерландів переглянула запроваджений попереднім урядом країни план щодо заборони продажу марихуани і гашишу в кофешопах для іноземців.
За рішенням уряду, влада на місцях отримають право самостійно вирішувати, пускати їй іноземних туристів у кофешопі чи ні.
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