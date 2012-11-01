Регіонал через суд заблокував підсумковий протокол у 99-ому окрузі

Як повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”, у цьому окрузі з відривом у 2 тис. 225 голосів за підсумками підрахунку 100% голосів виграє кандидат від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Андрій Табалов. Це підтверджено протоколами дільничних комісій і даними сайту ЦВК.

Проте сьогодні кандидат від Партії регіонів Олександр Шаталов подав позов до суду, й суд зупинив складання підсумкового протоколу.

Довідка УНІАН. Згідно з даними обробки 100% протоколів, оприлюдненими на сайті ЦВК, у 99-му окрузі переміг А.Табалов, за якого проголосували 32,80% виборців. На другому місці – «регіонал» О.Шаталов – 30,27%.