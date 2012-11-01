В 194-му окрузі переміг висуванець "Батьківщини"
У Черкаській області, за попередніми даними, у 194-му одномандатному виборчому округу переміг висуванець ВО "Батьківщина" Микола Булатецький.
Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій цього округу.
М.Булатецький набрав 40,79% голосів (32 тисяч 554 виборців).
На другому місці самовисуванка Валентина Жуковська – 25,29%, на третьому – висуванець «УДАРу» Андрій Кондратенко (11,45% голосів).
В окрузі № 197 триває обробка протоколів ДВК.
У Черкаській області 7 одномандатних виборчих округів.
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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням Окружної виборчої комісії буде здійснено перерахунок бюлетенів на 40 дільницях ВО №194.
За словами голови комісії, перерахунок проводиться на задоволення скарги одного з кандидатів у народні депутати по цьому округу щодо порушень при транспортуванні бюлетенів з дільничних виборчих комісій.
Голова уточнила, що пакунки з виборчою документацією супроводжувало менше осіб, ніж визначено законодавством.