В 194-му окрузі переміг висуванець "Батьківщини"

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій цього округу.

М.Булатецький набрав 40,79% голосів (32 тисяч 554 виборців).

На другому місці самовисуванка Валентина Жуковська – 25,29%, на третьому – висуванець «УДАРу» Андрій Кондратенко (11,45% голосів).

В окрузі № 197 триває обробка протоколів ДВК.

У Черкаській області 7 одномандатних виборчих округів.

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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням Окружної виборчої комісії буде здійснено перерахунок бюлетенів на 40 дільницях ВО №194.

За словами голови комісії, перерахунок проводиться на задоволення скарги одного з кандидатів у народні депутати по цьому округу щодо порушень при транспортуванні бюлетенів з дільничних виборчих комісій.

Голова уточнила, що пакунки з виборчою документацією супроводжувало менше осіб, ніж визначено законодавством.