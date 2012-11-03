Канадські спостерігачі: порушення при підрахунку викликають сумніви у чесності виборів

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Місії Канада.

«Mission Canada звертає увагу на негативні явища та появу вже після дня виборів серйозних проблем в окружних виборчих комісіях (ОВК) у процесі підрахунку голосів при встановленні результатів виборів», - наголошують спостерігачі.

Вони підкреслюють, що у багатьох ОВК встановлення підсумків голосування триває надзвичайно довго; у кількох ОВК (11, 94, 95, 186, 189, 197, 211, 223) станом на 2 листопада підрахунок голосів не завершився. Членів ДВК упродовж кількох днів змушують залишатися на дільницях без відпочинку, перебувати у скупченні людей, в напрузі і часто просто в жахливих умовах. У деяких випадках члени ДВК покидали окружні виборчі комісії зі своїми виборчим матеріалами, без передачі результатів по дільницям. Кілька ОВК робили перерви під час підрахунку голосів, що є порушенням закону.

Є кількa прикладів, наголошують у Місії Канада, де процес підрахунку голосів можна охарактеризувати як непрозорий, хаотичний та затьмарений порушеннями. Зокрема, спостерігачі зауважують випадки, коли протоколи ДВК «підправлялися» просто в ОВК без обов’язково необхідного в таких випадках схвалення поправок кворумом членів відповідних комісій, і не відправлялися назад до ДВК. Також були випадки появи незаповнених форм протоколів з підписами членів комісії. Насторожує і висока кількість протоколів, які було відправлено для виправлення в ДВК.

Крім того, є серйозні проблеми з маніпуляцією електронних даних про перебіг голосування у значній кількості округів, про що зазначалося на веб-сайті ЦВК. Спостерігалися випадки зміни результатів після того, як до ОВК уже було подано 100% протоколів результатів з дільниць, де проходило голосування, а також випадки аномальних результатів по ДВК. ЦВК визнала, що їй передавали сфальсифіковані електронні дані про перебіг голосування. Загалом, за раніше прийнятим рішенням ЦВК, яке було підтримано судами, спостерігачів не допускали в кімнати, де проводився підрахунок голосів. Це обмежило їхню здатність належним чином спостерігати важливу фазу виборчого процесу.

Спостерігачі Mission Canada зауважили випадки тиску та залякування членів ДВК та ОВК. Цей факт у поєднанні з умисними затримками усього процесу підрахунку голосів свідчить про спроби маніпуляції результатів, особливо там, де малий розрив голосів, зокрема в округах Києва та Київської області, підкреслюють вони. Особливо напружена і тривожна ситуація складається в Миколаївській області, ОВК №132, де спеціальні міліцейські підрозділи вилучили виборчі матеріали з ОВК.

І хоча день голосування пройшов досить спокійно, Mission Canada зазначає, що передвиборчий період за деякими істотними аспектами не відповідав міжнародним стандартам.

«Наразі ми звертаємо увагу на те, що процес підрахунку голосів затьмарено серйозними порушеннями, що спонукає появу сумнівів щодо чесності результатів у кількох округах», - наголошується в повідомленні.

Як зазначили канадські спостерігачі, уже було подано низку судових позовів з оскарженням результатів на дільничному та на окружному рівнях. І найближчим часом Mission Canada продовжить спостерігати за процесом підрахунку голосів та відстежувати перебіг судових справ, пов’язаних з виборами.

*** Mission Canada виконує діяльність за фінансової підтримки уряду Канади через Канадську агенцію міжнародного розвитку та Міністерство зовнішніх справ та міжнародної торгівлі. Виконавець проекту - неурядова організація CANADEM.

Місія Канада – Вибори в Україні 2012 залучила до спостереження 422 короткотермінових спостерігачів у всіх областях України.